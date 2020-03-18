FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
18.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:47
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına 9 Mart-15 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Operasyon kapsamında dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.
'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu' kapsamında toplam 4 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA