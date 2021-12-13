FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler
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FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişiden 1'i tutuklandı

FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişiden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve ankesör hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 3 kişi yakalanırken, üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve ankesör hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 3 kişi yakalanırken, üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve ankesör-sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ise yapılan diğer operasyon sonucunda yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

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