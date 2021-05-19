FETÖ/PDY operasyonunda 4 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı
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FETÖ/PDY operasyonunda 4 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı

FETÖ/PDY operasyonunda 4 Bylock kullanıcısı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kocaeli'de sürdürülen çalışmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme programını kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

(Cihan Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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