Sakarya merkezli toplam 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 şahıs tutuklandı
Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde esnaf yapılanması sorumlularından 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde "Sözde esnaf ve mağdur (cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan örgüt mensupları) yapılanması" sorumlularına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY terör örgütü adına "Sözde esnaf ve mağdur (cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan örgüt mensupları) yapılanması" sorumlularına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yasaklı kitaplar, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahsın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
