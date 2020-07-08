FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı
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FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı

İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonunda 16 gözaltı
08.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:15

İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Öte yandan bir başka operasyonda da PKK/KCK terör örgütü şüphelisi beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 12'si Bylock kullanıcısı, 12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis, Bank Asya artan hesap, örgütsel fişleme gibi deliller bulunan İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat, Bursa Barosuna kayıtlı bir avukat, KHK ile ihraç iki emniyet müdürü, iki ihraç komiser yardımcısı, iki ihraç polis başmüfettişi, üç ihraç polis memuru, iki görevde öğretmen, bir adliyede görevli zabıt katibi, diğerleri de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Nevşehir illerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı yakalandı. Ekiplerin sekiz kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

PKK/KCK operasyonunda beş şüpheli yakalandı

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da yine bu sabah İzmir ve ilçelerinde beş şüpheliyi yakalamak amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi ve beş şüphelinin tamamı yakalandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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