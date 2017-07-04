Fetö/pdy Operasyonu - Meslekten Ihraç Edilen 5 Müftülük Personelinden 3'ü Tutuklandı

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 3 müftülük personeli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen aralarında imamların da bulunduğu A.B, C.C, S.Ç, H.K. ve S.M'yi 30 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.B, C.C. ve S.Ç. tutuklanırken, H.K. ve S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.