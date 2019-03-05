Fetö/pdy Operasyonu: 9 Gözaltı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca 7, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri'de 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, O.E, N.T, İ.Y, F.G, F.A.K, A.A, S.A, M.A. ve G.A. yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA