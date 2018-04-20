Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkez ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, emniyet mensuplarının eşleri olan 7 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı.