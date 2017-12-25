Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, özel sektör ve örgüte müzahir kurum çalışanlarından oluşan 11 şüpheli gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlıların adreslerindeki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.