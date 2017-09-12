Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6'sı kadın 19 zanlı adliyeye gönderildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Serbest meslek sahibi ve öğrencilerden oluşan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik 6 Eylül'de düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları öne sürülen 19 kişi gözaltına alınmıştı.