Zaman Gazetesi Davasında 10 Sanığa Hapis Cezası Verildi

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

10 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanı olan 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.