Fetö/pdy'nin "Samsun Emniyet Yapılanması" Davasında Karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında sözde "emniyet grup imamı"nın da bulunduğu 45'i tutuklu 47 eski emniyet mensubuna, 8 yıl 3 ay ile 9 yıl 4 ay arasında hapis cezaları verildi.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan 45'i tutuklu 47 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Sanıklar, sözde "emniyet grup imamı" Murat Yılmaz ile eski emniyet mensupları Ercan Keskin, İsa Güngör'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Mankan, Ahmet Gazi Köksaldı, Ahmet Kurt, Ali Demir, Atilla Direk, Ayhan Al, Bülent Turan, Ebutalip Aktaş, Fikret Süydünlü, Gülbey Sarıoğlu, Hamdi Aksoy, İhsan Marap, İhsan Serbest, İsmail Gümrah, İsmail Deniz Akan, Kadir Çördükçü, Kadir Özkan, Kaya Mehmet Aytaş, Levent Çavuşoğlu, Mehmet Yücel Karahasanoğlu, Metin Durak, Murat Aksoy, Murat Çelik, Murat Çelikten, Murat Tiryaki, Mustafa Çakmak, Mustafa Epli, Mümin Özdamar, Ömer Barıtlı, Rahmi Deliktaş, Ramazan Ünal, Recep Arslan, Saadettin Yıldız, Sefa Ünal, Salih Ergün, Şeref Ahmet Bayram, Şükrü Kabakçı, Telat Dervişoğlu, Tuncay Yılmaz, Vahit Sarı, Yavuz Selim Baydaş, Yusuf Ok, Zafer Köksal ve Zafer Şahin'i ise 8 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Demir'in sağlık sorunlarından dolayı tahliyesine hükmetti.

Sanık Atilla Direk karara tepki göstererek, "Adam mı öldürdük. Bu saatten sonra öldürmeyen şerefsizdir." diye konuştu. Sanığın bu konuşmaları zapta geçirildi.