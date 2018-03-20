Fetö/pdy'nin "Samsun Emniyet Yapılanması" Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan aralarında "emniyet grup imamı"nın da bulunduğu 44'ü tutuklu 46 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 45'i tutuklu 47 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Bazı avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.