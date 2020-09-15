FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma...
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FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma...

FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma...
15.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:40

FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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