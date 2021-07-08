FETÖ/PDY'nin Kastamonu Üniversitesi öğrenci yapılanması kadın sorumlusu tutuklandı
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FETÖ/PDY'nin Kastamonu Üniversitesi öğrenci yapılanması kadın sorumlusu tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Kastamonu Üniversitesi öğrenci yapılanması kadın sorumlusu tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Kastamonu Üniversitesi öğrenci yapılanması kadın sorumlusu tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Kastamonu Üniversitesi öğrenci yapılanması kadın sorumlusu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası ve yaklaşık 2 yıldır tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan H.A'nın Konya'da saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla saklandığı gaybubet evinde gözaltına alınan H.A, Kastamonu'ya getirildi.

H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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