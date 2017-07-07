Fetö/pdy'nin İstanbul Valiliği'ni İşgal Girişimi Davası (2)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 90 askerin yargılandığı davanın 7. duruşmasında sanıkların tahliye talebi reddedilerek duruşma ertelendi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık ile avukatları katıldı.



Davanın bir önceki ara kararında talep edilen evrakların okunduğu duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerin incelendiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığınca, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) faaliyetlerine yönelik emir ve talimatlarını içeren talimatların mahkemeye geldiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar ve avukatları haklarındaki suçlamaları redderek tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme, Milli Savunma Bakanlığı'nın katılma talebine gelecek celse karar verileceğini belirterek, tüm sanıkların tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - İstanbul