Fetö/pdy'nin Hücre Evlerine Yönelik Operasyon

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "gaygubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 6'sı öğrenci evi olmak üzere 19 hücre evinin deşifre edildiği belirtildi.

Açıklamada, 58 şüphelinin tespit edildiği vurgulanarak, 9'u öğrenci, 2'si evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi olmak üzere 38 örgüt üyesinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 2 örgüt yöneticisinin tutuklandığı aktarılan açıklamada, 9 öğrencinin ise etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltında bulunan 27 şüpheliye ilişkin işlemlerin devam ettiği, 20 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.