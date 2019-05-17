Fetö/pdy'nin Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Samsun merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen eski PTT Müdürü, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski PTT Müdürü Coşkun K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, aktif görevdeki bir subay, bir doktor, 7 astsubay ile Trabzon'da aranan eski PTT Müdürü Coşkun K. ve kapatılan askeri okul öğrencisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 14 ilde 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 19'u gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan biri tutuklanmış, 17'si daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen eski PTT Müdürü Coşkun K'nin ise Samsun'da saklandığı evde kaçmak için özel bölme yaptırdığı, buradan dışarı çıkmaya çalışırken yakalandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA