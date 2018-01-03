Fetö/pdy'nin 'Asker Abisi' Yangın Merdiveninde Yakalandı (2)

Fetö/pdy'nin 'Asker Abisi' Yangın Merdiveninde Yakalandı (2)

TUTUKLANDISamsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fetö/pdy'nin 'Asker Abisi' Yangın Merdiveninde Yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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