FETÖ/PDY mensuplarına eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı