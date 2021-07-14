FETÖ/PDY mensuplarına eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
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FETÖ/PDY mensuplarına eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

FETÖ/PDY mensuplarına eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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