FETÖ/PDY mensubu firari E.K, sahte kimlikle yakalandı
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FETÖ/PDY mensubu firari E.K, sahte kimlikle yakalandı

28.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:45
FETÖ/PDY mensubu firari E.K, sahte kimlikle yakalandı

FETÖ/PDY mensubu firari E.K, Gaziosmanpaşa Taşköprü tramvay durağı civarında gerçekleştirilen rutin GBT uygulaması esnasında, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başkasına adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ/PDY mensubu firari E.K, Gaziosmanpaşa Taşköprü tramvay durağı civarında gerçekleştirilen rutin GBT uygulaması esnasında, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başkasına adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Şahsın ikamet ettiğini belirttiği adreste yapılan aramada da şahsın kendisi gibi firari olan eşi N.K da gözlem altına alındı.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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