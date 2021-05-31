FETÖ/PDY LİDERİNİN ARANAN YEĞENİ SELAHADDİN GÜLEN, MİT TARAFINDAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ/PDY LİDERİNİN ARANAN YEĞENİ SELAHADDİN GÜLEN, MİT TARAFINDAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ANKARA (DHA)

FETÖ/PDY LİDERİNİN ARANAN YEĞENİ SELAHADDİN GÜLEN, MİT TARAFINDAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Alişan İlker Kaleli Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ünal Aysal Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ/PDY LİDERİNİN ARANAN YEĞENİ SELAHADDİN GÜLEN, MİT TARAFINDAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:02:22. #1.15#

title