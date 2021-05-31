FETÖ/PDY LİDERİNİN ARANAN YEĞENİ SELAHADDİN GÜLEN, MİT TARAFINDAN YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
ANKARA (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı