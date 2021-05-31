FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli... - Haberler
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