FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan ve Fetullah Gülen'in, sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayın biraderi olan Selahaddin Gülen'in ayrıca örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi. Selahaddin Gülen'in aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu belirlendi. "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi. FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Haberler
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