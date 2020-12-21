FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı
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FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı

21.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:38
FETÖ/PDY firarisi 2 şüpheli yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 2 firari şahıs il merkezi ve Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 2 firari şahıs il merkezi ve Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi ve Simav ilçesinde M.Ç. (37) ve H.I. (37) isimli 2 firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari sanıklar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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