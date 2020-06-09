FETÖ/PDY'den aranan karı koca Ankara'da yakalandı Aksaray'da tutuklandı
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FETÖ/PDY'den aranan karı koca Ankara'da yakalandı Aksaray'da tutuklandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'den aranmaları bulunan karı koca Ankara'da yakalanarak getirildikleri Aksaray'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY'den aranan karı koca Ankara'da yakalandı Aksaray'da tutuklandı
09.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:45

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'den aranmaları bulunan karı koca Ankara'da yakalanarak getirildikleri Aksaray'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca aranmaları ve yakalanma kararları bulunan S.S. (29) ve eşi S.S. (28) Ankara'da polis uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 2 şüpheli soruşturmanın sürdüğü Aksaray'a gönderildi. Burada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında aranması bulunan 1991 doğumlu S.S. ve eşi 1992 doğumlu S.S. Ankara ilinde yakalanarak gerekli işlemler için ilimize getirilmiş, KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 06.06.2020 günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmışlardır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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