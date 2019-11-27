FETÖ/PDY'den aranan bir şahıs gözaltına alındı
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FETÖ/PDY'den aranan bir şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.

27.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:03
FETÖ/PDY'den aranan bir şahıs gözaltına alındı

'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan Kastamonu nüfusuna kayıtlı S.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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