Fetö/pdy Davasında Yargılanan Sahil Güvenlik Eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem Açıklaması

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olan Sahil Güvenlik Eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, "Eğer darbeyi ben planlamış olsaydım, kendimi oramiral yapardım" dedi.



Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli 92 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY davasının üçüncü günü, Sahil Güvenlik Eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in savunmasıyla devam etti. devam ediyor. Kandıra Cezaevi yerleşkesi içerisinde kurulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan Üstem, "Eğer darbeyi ben planlamış olsaydım, kendimi oramiral yapardım" dedi.



"Demek ki darbeyi planlayanlar, beni beğenen insanlar değilmiş"



Sahil Güvenlik Eski Komutanı Tümamiral Hakan Üstem savunmasında, "Ben hiçbir zaman Tezcan Kızılelma ile görüşmedim. Burada bulunan tutuklular içerisinde en yüksek rütbeli kişi benim. Eğer ben darbeci olsaydım, sıkıyönetim planlarında benim rütbemi terfi ettirirlerdi. Eğer darbeyi ben planlamış olsaydım, kendimi oramiral yapardım. Demek ki darbeyi planlayanlar, beni beğenen insanlar değilmiş. Ben pilotum. Meslek hayatım hep havacılık faaliyetlerinde geçti" dedi.



15 Temmuz gecesi yaşananlardan bahseden Üstem, "15 Temmuz gecesi Cengiz Topel'den önce Ankara'ya sonra da Atatürk Havaalanı'na gidecek olan uçağın uçuş planlaması önceden yapılmıştı. O uçak, arama kurtarma çalışmaları faaliyetlerinde kazazedelerin yerinin belirlenmesi için gelen cihazları almak için havalandı. Uçağın Ankara'ya gitmesinde benim bir yönlendirmem yoktu. Daha sonra uçak Cengiz Topel'den İzmir'e gidiyor. Uçağın Cengiz Topel'den kalkmasında Genelkurmaylığın izni vardı. Eğer Genelkurmaylık'tan izin verildiyse, Cengiz Topel yönetiminin bunu engellemek gibi bir yetkisi yoktur. Ayrıca kalkan uçak, hiçbir suça karışmamıştır" diye konuştu.



"15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı'na izne çıkacağımı bildirdim"



15 Temmuz'da odasının yakınlarında da silah ve bomba sesleri duyduğunu anlatan Üstem, "Biz de sık sık yere yatmak zorunda kalıyorduk. Gölcük'ten kalkan botu Mahmut Albay'ın emrine vermedim. Fakat faaliyetleri 'Mahmut Albay yönetsin' demiş olabilirim. Çünkü o bottaki en yetkili kişiydi. Ben botun Gölcük'e gitmesi için yönlendirme yapmadım. Personelimle bölgemde hiçbir olaya karışmadım. Hayrettin İmren'i 15 Temmuz gecesi hiç aramadım. 15 Temmuz gecesi öncelikle neler olup bittiğini anlamaya çalıştım. Genelkurmay Başkanını ve İçişleri Bakanını aradım ama ulaşamadım. Benim FETÖ ile ilgili hiçbir ilgim yok. 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı'na izne çıkacağımı bildirdim. Darbenin ne öncesinde ne de planlamasında bir bilgim yok. 15 Temmuz gecesi öncelikle personelimin güvenliğini sağladım. İddianamede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı tehlikeye düşürecek hiçbir emir vermedim. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla ilgili benim hiçbir yönlendirmem olmadı. 15 Temmuz akşamı Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahına almadığım tek bir kişi vardı. O da FETÖ ile bağlantısı olan bir şahıstı. Ben Bylock'u hiç kullanmadım. Görevimi kötüye kullanacak hiçbir eylemde bulunmadım. Kimseye zarar gelmeden o geceyi atlatmak için gayret gösterdim" şeklinde konuştu.



Savunmaların ardından davanın 3. günü mahkeme heyeti tarafından sonlandırıldı. - KOCAELİ