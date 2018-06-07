Fetö/pdy Davasında Karar

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütle iltisakı dolayısıyla kapatılan özel okulun yöneticisine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce ev hapsi cezasıyla tahliye edilen sanık Metin Akınal ile avukatı katıldı.

Sanık Akınal, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Güney Eğitim Kurumları ile ortaklığımız babam sayesinde olmuştur. Sadece bu kuruluşa değil, başka kuruluşlarda da ortaklığımız bulunmaktadır. İddianamede geçen FETÖ elebaşının olduğu belirtilen tabloyu bana arkadaşım verdi. Tablodaki yazının, Fetullah Gülen'in yazısı olup olmadığını siz ispat edin." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın hatırlatması üzerine sosyal medyadaki "Bank Asya'nın yanındayız, çekmek yok, yatırmak var" ve "Fetullah Gülen diye Müslüman terörist olamaz" paylaşımlarını kendisinin yaptığını ve pişman olmadığını belirten Akınal, örgütle bir bağının olmadığını, paylaşımları inancı için yaptığını öne sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Akınal'ın evinin salonunda, FETÖ elebaşının örgütün üst düzey isimlerine verdiği tablo şeklindeki el yazısı bulunduğunu, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını, 2015-2016 yıllarında Kimse Yok mu Derneği'ne bağışta bulunduğunu, örgütü övücü ve meşrulaştırıcı paylaşımlarının bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ev hapsinin devamını kararlaştırdı.