FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 17'si hesap sahibi 22'si Bank Asya çalışanı 39 kişi hakkında işlem yapıldı.

FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı
10.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:33

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 17'si hesap sahibi 22'si Bank Asya çalışanı 39 kişi hakkında işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bank Asya nezdinde hesabı bulunan güvenilir şahısların hesabına yatırıldığı, yatırılan hesaba bloke koyma işlemi uygulandığı, bir süre sonra blokelerinin kaldırılarak hesapta bulunan paraların şahıslar tarafından nakit olarak çekildiği ya da farklı hesaplara havale edildiği tespit edildi. 2010-2015 yılları arasında yapılan bloke işlemlerinin toplam miktarının 3 milyon 486 bin 646 TL, 546 bin 350 USD ve 210 bin Euro olduğu belirlendi.

Bahse konu bloke işlemlerini yapan 17'si hesap sahibi, 22'si Bank Asya çalışanı olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatına istinaden adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Akkaya Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar İzmir Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:37:29. #1.15#
title