FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere "şekillendirme" ve "sıfırlama" taktiği uygulamış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere "şekillendirme" ve "sıfırlama" taktiği uygulamış

İzmir'de silahlı terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızan rütbeli mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütten olmayan öğrencileri askeri okuldan uzaklaştırmak için FETÖ'nün "şekillendirme" ve "sıfırlama" olarak tabir edilen...

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere
24.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:35

İzmir'de silahlı terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızan rütbeli mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütten olmayan öğrencileri askeri okuldan uzaklaştırmak için FETÖ'nün "şekillendirme" ve "sıfırlama" olarak tabir edilen taktiklerini uyguladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettikleri belirlenen 6 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 12'si İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik önceki yıllarda okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, "şok mangaları"na dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri iddia ediliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturmanın dayanağını ise Ankara'daki Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan eski albay Erdoğan K'nin el konulan ve incelenen bilgisayarında 21 Kasım 2010'da oluşturulmuş bir belge oluşturuyor. Erdoğan K'nin bilgisayarında rastlanan belgede Kara Harp Okulu'nda FETÖ'den olmayan hedef personelin nasıl okuldan uzaklaştırılacağı ile ilgili detaylar yer alıyor.

Belgede, Kara Harp Okulu'ndaki öğrencilerin "şekillendirme" başlığı altında hangi yöntemlerle okuldan uzaklaştırılacağına yer veriliyor. Belgede, örgütün "şekillendirme" taktiği çerçevesinde "Devrilmeyecek ağaç yoktur denilerek okuldan herkesin disiplin hükümleri işletilerek atılabileceğinin belirtildiği, 'kişilerin istenirse fıtratı bile değişir' denilerek örgütten olmayanlara bakışın genel olarak ortaya konulduğu, FETÖ'nün öğrencileri örgüte kazanma metotlarına yer verildiği" belirtiliyor.

Kara Harp Okulu'nda FETÖ'den olmayan personelin okuldan uzaklaştırılmasına ilişkin bir diğer yöntem olan "sıfırlamak" ifadesi de belgede yer alıyor.

Belgede kişileri meslekten ayrılmaya zorlamak için elverişli bir ortam hazırlamaya "sıfırlamak" denildiği, hedef personelin üst amirlerle karşı karşıya getirilmesi, disiplinsizliklerin abartılması, okuldan ayrılmayla ilgili disiplin hükümlerinin işletilme tekniklerinin anlatıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
İhbar alan polisler, minibüsü metrelerce kovaladıktan sonra durdurdu
İhbar alan polisler, minibüsü metrelerce kovaladıktan sonra durdurdu
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Safiye Soyman Kerimcan Durmaz Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere "şekillendirme" ve "sıfırlama" taktiği uygulamış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:39:51. #1.15#
title