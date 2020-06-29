FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.

FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere
29.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:12

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.S, ifadesinde örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüştükleri öne sürülen 150 astsubaydan 81'i tutuklandı, 56'sı itirafçı oldu, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan İ.A'yı örgüt evinde sınavlara hazırlayan ve spor antrenmanları yaptıran S.S, ifadesinde öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A'nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı.

"Askeri okullara giriş öncesinde burun ameliyatı"

İ.A'nın astsubay meslek yu¨ksekokulu, M.M.A'nın ise Kara Harp Okulunun mu¨lakatlarına girmeye hak kazandığını belirten S.S, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ögˆrenciler ic¸in evde mu¨lakat egˆitimleri bas¸ladı. Mu¨lakat ic¸in eve o¨rgu¨t tarafından go¨revlendirilen s¸ahıslar geliyordu. Bu s¸ahıslara o¨rgu¨t ic¸inde 'asistan' ya da 'doktor' olarak hitap edilir. Ben sadece evde simülato¨r mu¨lakat ortamı hazırlamak ic¸in masa sandalye du¨zenini ayarlıyor, evi derleyip topluyordum. İ.A. ve M.M.A. isimli o¨gˆrencilerin burunlarında sorun olması ve askeri okullara giris¸ esnasında yapılacak sagˆlık kontrollerinde sıkıntı olabilecegˆinden dolayı her ikisini de burunlarından İzmir'deki bir hastanede ameliyat ettirmis¸tim.

Ögˆrencilerin velileri yanlarında olmadıgˆı ic¸in ikisinin de velilerinin yerlerine ben imza atarak ameliyat olmalarını sagˆlamıs¸tım."

"Askeri öğrencilere 'tedbir kuralları' için bir aylık kamp"

Mülakata hak kazanan İ.A. ve M.M.A'nın sorumluları tarafından Ankara'ya çağrıldıklarını ve yeni bir telefon hattı almalarının istendiğini belirten S.S, "Askeri okullara girişe hak kazanılınca irtibata gec¸ilen 'asistan ve doktor' diye o¨rgu¨t ic¸inde tabir edilen hususi meselelerde ehil olmus¸ o¨rgu¨t mensupları tekrardan eve gelmeye bas¸ladı. Askeri okulu kazanan o¨gˆrencileri de eve c¸agˆırdık. O¨gˆrencilere asistanlar, doktor ve ev sorumlusu K.K. tarafından askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca o¨gˆretilmeye bas¸landı." ifadelerini kullandı.

S.S, kampta tedbir kuralları ve uygulanacak hususlar haricinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması, videolarının izletilmesi ve ses kayıtlarının dinletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

"Saf mısın kod adını söylemelisin"

Tanımak için birine adı veya kod adı dahi sorulduğunda tersleme ve azarlanmayla karşılaşıldığını belirten S,S, ifadesinde "Hatta bir gu¨n aramızda gec¸en bir konus¸mada asistanlardan birisi bana adımı sordu. İsmimi söyleyince yanımda bulunanlar bana gu¨ldu¨. Asistan 'Kardes¸im bak yanlıs¸ yapıyorsun, saf mısın sen, kod adın neyse onu so¨ylemelisin.' diye bana c¸ıkıs¸mıs¸tı." beyanında bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Avrupa'da mültecilere karşı uygulanan şiddet gizli kameraya kaydedildi
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Mete Kalkavan İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:50:17. #1.14#
title