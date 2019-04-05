Fetö, Örgüt Mensubuna Kur'an-ı Kerim'i Yaktırmış

ÖMER SÜT - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada hüküm giyen sanık, başka bir dosyada verdiği ifadesinde örgütün talimatıyla Kur'an-ı Kerim'i yaktıklarını söyledi.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aldığı 5 yıl hapis cezası ertelenen O.İ, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık İ.G'nin yargılandığı bir başka FETÖ davasında tanık olarak dinlendi.

Ceza aldığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ifade eden tanık, örgüt propagandasının yapıldığı sohbetlere katıldığını belirtti.

FETÖ'nün mütevelli heyetinin yer aldığı sohbetlere herkesi doğrudan almadığını, güven elde ettikten sonra mensuplarını buraya dahil ettiğini dile getiren O.İ, örgütün "dini bütün ve vatansever öğrencileri okutacağız." kurmacasıyla insanları kandırdığını dile getirdi.

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin, "Türkiye'de eğitim gören çocukları belli bir aşamaya getirdikten sonra bunların yurt dışında ülkemizi temsil edeceği"ne ilişkin sözlerine inandıklarını aktaran tanık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bile bu örgüte inandığını ancak tutuklu kaldığı sürede yaşadıklarının bu düşüncesini değiştirdiğini ifade etti.

"Beynimiz gitmiş efendim"

Tanık O.İ, örgütle ilgili bildiklerini şu şekilde anlattı:

"FETÖ, darbe girişiminden sonra 'Gözaltına alınan insanlara cezaevinde tecavüz ediyorlar, sohbete katılan hanımlara işkence yapıyorlar.' şeklinde propaganda yaptı. Gözaltı süresince bunun yalan olduğunu ve örgütün de bizi kandırdığını anladım. Bize 'kitapları saklayın ve yakın' dediler. Bize Kur'an-ı Kerim'i yaktırdılar. Beynimiz gitmiş efendim. Şimdi utanıyorum ama bakıyorum FETÖ'cüler şimdi her şeyi inkar ediyor."

Mahkeme başkanının "Kur'an-ı Kerim'i niye yaktınız?" sorusuna üzerine O.İ, "Çünkü bizi korkuttular. 'Bir arkadaşımıza şiş soktular, sohbete giden hanımlara işkence yapıyorlar' diye korku saldılar. Ben şimdi bu yalanları herkese anlatıyorum." cevabını verdi.

Kaynak: AA