FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi
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FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda TSK eski mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F...

FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda TSK eski mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen bir adreste eski TSK mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen bir şahsın evinde terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F seri numaralı dolar ele geçirildi.

FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi
FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi
FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi
FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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