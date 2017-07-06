Fetö Operasyonunda Gözaltında Tutulan 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi (2)
9 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelerinden 2'si kadın 9 kişinin tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakımkasına karar verdi.