Fetö Operasyonunda Gözaltında Tutulan 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'da polisin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü bugün adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 6 gün önce İl merkezi ve Çarşamba, Salıpazarı, 19 Mayıs, Kavak ilçeleri ile Trabzon'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda FETÖ/PDY örgütüne ait olan ve daha önce kapatılan kurumlarda çalışanlarının yanı sıra, mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri ile özel sektör çalışanlarının bulunduğu 4'ü kadın 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 14 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.



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