Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan Polis Eşleri Adliyede (2)

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan Polis Eşleri Adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARSamsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan Polis Eşleri Adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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