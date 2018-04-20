Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan Polis Eşleri Adliyede

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kadın, bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini 17 Nisan günü düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar bu sabah adliyeye sevk edildi.

- Samsun