FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı - Haberler
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı Kastamonu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu...

KASTAMONU (İHA) - - FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY Terör Örgütünün Finansmanı ve Yeniden Yapılanmasını Önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si dün Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da bulunduğu N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de gözaltı süreci devam ediyor.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan DEVA Partisi İl Başkanı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Deva Partisi, Terör Örgütü, Kastamonu, 3. Sayfa, Haber

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