FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.

08.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:15

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında, "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen ve gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da dün "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı belirlenen 12 zanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

"Mahrem abiler"in, maiyetindeki infaz koruma, zabit katibi memurları ile irtibatını "hizmet hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edilmişti.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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