Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL (DHA) - FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin öğrenci evleri yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan 41 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.