Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL (DHA) - FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına yönelik gözaltına alınan 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin öğrenci evleri yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 41 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan 41 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son Dakika | FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 41 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title