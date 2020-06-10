FETÖ operasyonunda döviz fışkırdı
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FETÖ operasyonunda döviz fışkırdı

FETÖ operasyonunda döviz fışkırdı Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro ve 5 bin 350 lira ele geçirildi Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro ve 5 bin 350...

10.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:32

FETÖ operasyonunda döviz fışkırdı

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro ve 5 bin 350 lira ele geçirildi

ADANA - Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro ve 5 bin 350 lira ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli, Mersin ve İstanbul'da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ'ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Zanlıların FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticiliği ve örgüte üye olma, güncel finans yapılanması, yaşam/eğitim koçluğu adı altında örgüte eleman kazandırma veya örgütten kopmaların önlenmesi ve yurt dışına adam kaçırma olaylarına karıştığı öğrenildi.

FETÖ operasyonunda döviz fışkırdı

Kaynak: İHA

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