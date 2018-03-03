Fetö Operasyonunda Darbe Kitabı Ele Geçirildi

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgüt dokümanı ve Prof. Dr. Çetin Yetkin'in yazdığı, 'Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika' adlı kitap ele geçirildi.

Adana'da başlatılan eş zamanlı operasyonda Gaziantep, İzmir, Konya, Aydın ve Samsun'da örgütün 'mahrem imamlar' olarak adlandırdığı Sedat D., M.S., T.S. ve A.L. isimli kişilerin de olduğu toplam 21 kişi yakalandı. Şüphelilerin, askeri liselerde eğitim gören ve ders durumları iyi olan öğrencilere FETÖ eğitimi verdiği ve ailelerini de örgüte kazandırdıkları öğrenildi.

DARBE KONULU KİTAP

Evlerinde yapılan aramalarda içerisinde örgüt içi yazışmalar ile öğrenci listeleri ve 2006'da yayımlanan yazar ve hukukçu Prof. Dr. Çetin Yetkin'in yazdığı, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 darbelerini konu alan 'Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika' adlı bir kitap bulundu. Çuvallara konmuş kitapların ile örgüt dokümanlarının, operasyon sırasında balkondan atılmaya çalışıldığı sırada yakalandığı öğrenildi.

BYLOCK DAĞITICI TELEFON ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan kişilerin cep telefonlarında örgüt içi yazışma programı Bylock bulundu. Programların tanımlandığı hatların ise başka isimler üzerine kayıt edildiği ortaya çıktı. Ele geçirilen cep telefonlarından birinin örgüt içi yazışma programını, diğer cep telefonlarına yaymak için kullanıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin 'Hijyen' evi adı verilen evlerde, askeri okullara hazırlanan çocuklara kayıt dışı dershanecilik yaptıkları da belirtildi. Şüphelilerin Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.

- Adana