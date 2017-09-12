FETÖ operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı



ELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen memurların da bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine polis, kent merkezi ve 2 ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i dün, 10'u ise bugün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken 6'i ise adli kontrol şartlı ile serbest kaldı.