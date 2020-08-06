FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
06.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:14
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajyer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı. Yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA