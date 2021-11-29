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FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

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FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR ve İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf astsubay ile askeri okullardan ilişiği kesilenlerin de bulunduğu 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR ve İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf astsubay ile askeri okullardan ilişiği kesilenlerin de bulunduğu 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Eskişehir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği, aralarında muvazzaf astsubay ile askeri okullardan ilişiği kesilenlerin de bulunduğu 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 24 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

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