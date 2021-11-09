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FETÖ operasyonunda 6 şüpheliye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ operasyonunda 6 şüpheliye gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir ve Erzurum'da yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir ve Erzurum'da yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY mensupları ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik istihbarat faaliyeti kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahıs için Balıkesir merkezli ve Erzurum'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

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