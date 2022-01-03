FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de FETÖ operasyonunda sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanırken, terör örgütüne üye olan 1 kişi ile 6 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli ise tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ operasyonunda sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanırken, terör örgütüne üye olan 1 kişi ile 6 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda ankesör hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapılırken, bir diğer operasyonda ise terör örgütüne üye olan 1 şüpheli ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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