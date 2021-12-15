FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezli operasyon düzenledi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik düzenlediği soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezli operasyon düzenledi.

Balıkesir merkezli Diyarbakır ve Bursa illerinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı bulundukları tespit edilen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. İş zamanlı yapılan operasyonda aralarında görevinden ihraç edilen 4. Sınıf emniyet müdürü, ihraç polis memuru, çalışan hemşire ile özel sektör çalışanı olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Orada cinsel ilişki var, gözümle gördüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title