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FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de FETÖ operasyonunda sabit hatlardan aranan 1 kişi ve haklarında toplam 23 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ operasyonunda sabit hatlardan aranan 1 kişi ve haklarında toplam 23 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, ankesör/sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 şüpheli ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Devam eden çalışmalar kapsamında ise "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında; 8 yıl 1 ay, 7 yıl 6 ay, 6 yıl 3 ay, ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. El geçirilen toplamda 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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